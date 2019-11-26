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اقتصاد

الغذاء للمستقبل.. دورة تدريبية لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
صناعات غذائية
صناعات غذائية
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ولاء عبد الكريم
تعقد غرفة الصناعات الغذائية اليوم، الثلاثاء، أول دورة تدريبية تستمر لمدة أربعة أيام بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال "مشروع الغذاء للمستقبل – تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري (ERAS)"، والذي يهدف إلى نمو قطاع التصنيع الزراعي ورفع قدرته لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز القدرة التنافسية للمصنعين عن طريق تطبيق وتقوية أنظمة وآليات السوق المعمول بها وربط أطراف سلسلة القيمة.

ويهدف المشروع إلى خلق اقتصاد تنافسي شامل من خلال العمل على نمو القطاع الزراعي، مع التركيز على سبل الحفاظ على الوظائف وزيادة دخل صغار المزارعين، وعلى مدار مدته والتي ستستمر حتى نهاية أغسطس 2023 سيقوم المشروع بتقوية نظم الأسواق وتحسين قدرات المزراعين والمنتجين والجمعيات الزراعية من خلال نقل الخبرات والدعم الفني والتدريب على سبل الإنتاج عالي القيمة لعدد من المحاصيل الزراعية، ولاسيما قطاع التصنيع الزراعي (الخضراوات والفواكه المصنعة / المجففة / المجمدة)، ومركزات الفاكهة والعصائر الطبيعية.

وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الشركات من أعضاء الغرفة ستحظى بعدة أشكال من الدعم بما فيها الدعم الفني من حيث التوافق مع اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة، رفع كفاءة معاملات ما بعد الحصاد وتطبيق الممارسات اللوجستية الجيدة فيما يخص سلسلة التعبئة والتغليف والنقل والتبريد وغيرها، وكذا دعم مقدمي الخدمات المرتبطة بسلسة القيمة ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الدعم المالي (منح) في صورة معدات أو خدمات، وذلك من خلال البرنامج التدريبي الذي سيغطي عدة موضوعات هامة تتضمن أهمية المراجعة الداخلية، ومفاهيم وأهمية تغيير السلوك المرتبط بالممارسات الزراعية والتصنيع الغذائي، وسلسلة التبريد وأهميتها في مجال التصنيع الغذائي وتقليل الفاقد، ومواصفة اتحاد التجزئة البريطاني BRC، بالإضافة إلى نظم إدارة سلامة الغذاء والجودة.

وقال أشرف الجزايرلي إن المجالات التي يستهدفها برنامج المنح السنوي يشمل: دعم المبادرات وسلاسل التبريد والنفايات الزراعية والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لائقة وزيادة دخل صغار المزارعين وتحسين وتحفيز القيادات النسائية، كما أن مراحل التنفيذ ستكون حسب الأولويات التي حددها المشروع بناء على التواصل الدائم مع المزارعين والمصنعين من حيث المحاصيل والمحافظات.

ويأتي هذا التدريب في إطار مجموعة نشاطات ومشروعات تهدف إلى دعم أعمال أعضاء الغرفة، ومن بينها مشروع 100 يوم أساسيات سلامة غذاء ومشروع مزارع إلى مزارع ومشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة المصرية ومشروع ازدهار لتطوير الشركات النامية في مجال الصناعات الغذائية.
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