الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها لاستيعاب مرضى التأمين الصحي، مؤكدا أن الدولة حريصة على نجاح مبادرة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، أنه وعد الشعب المصري على الصراحة والشفافية والصدق الكامل في كل شيء خاصة المشروعات التي تنفذها الدولة.



وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة وضعت مبالغ مالية لتغطية المبادرات الصحية، مشيرا إلى أن المبادرات الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس سي شملت طلبة المدارس والجامعات، والدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات.



وطالب الرئيس السيسي، وسائل الإعلام والمواطنين بالدعم والمساعدة، مشددا على أنه لا بد من التركيز على الإيجابيات والمشاريع القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، متابعا «أنا هتحاسب أمام ربنا علي كل كلمة بقولها ولازم ننجح في مشاريعنا».



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددًا من المشروعات القومية وعلى رأسها أنفاق بورسعيد ومحور 30 يونيو.



وتأتي الافتتاحات في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، حيث يبدأ تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا خلال ساعات لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة، والتي ستساهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.



وشهدت منطقة الحفل تجميل وتطوير وتركيب الأعلام وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء وصيانة البلدورات والأرصفة وأعمدة الإضاءة والدهانات ووضع الأعلام على أعمدة الإنارة، كما انتشرت لافتات تأييد للرئيس في شوارع المحافظة.