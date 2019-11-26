السفير المصري بتونس يدعو بعثة الأهلي على العشاء

وجه نبيل حبشي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة الأهلي لتناول العشاء مساء اليوم الثلاثاء.



وكان السفير المصري في تونس قد حرص على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج فور وصولها ظهر اليوم .



يذكر أن السفير نبيل حبشي كان على تواصل دائم مع المسئولين في النادي الأهلي؛ لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق وتذليل أي عقبات تواجهها.



ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.