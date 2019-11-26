بقيمة 400 مليون دولار .. البنك الإفريقي يمول مصنعا للغاز بموزمبيق

أعلنت مجموعة البنك الافريقي للتنمية، منح موزنبيق تسهيلا ائتمانيا " قرض" بـ400 مليون دولار لدعم إنشاء مصنعا للغاز المسال، ضمن تحالف استثماري ضم شركات " توتال العالمية، أويل إنديا، أورنج جي فيديش المحدودة، و شركة النفط والغاز الوطنية بموزنبيق".



أكد أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك في تصريحات له اليوم، إن المشروع الاستثماري يعد الأكبر علي مستوي إفريقيا وذو طابع عالمي، موضحا أنه سيتم التعاون مع عدد من البنوك العالمية والتجارية ومؤسسات تمويلية لتوفير الإئتمان الملائم للمشروع، إذ من المخطط اغلاق التمويل المالي خلال الـ6 شهور الأولي من العام القادم.



أضاف أن مجموعة البنك تسعي دوما لتعزيز التنمية في القارة السمراء و التحول من بلدان نامية إلي أعلي نموا من خلال سلسة المساعدات الإنمائية التي يقدمها البنك عبر شركائها من القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى.



أشار إلي أن المشروع يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية "الخمسة العليا" للبنك من بينها التوجه للتصنيع بإفريقيا ودعم قطاع الطاقة النظيف و تحسين نوعية الحياة لسكان إفريقيا وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وإتاحة الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التأثير الإيجابي على استقرار الاقتصاد الكلي وديناميات التكامل الإقليمي الشامل.

