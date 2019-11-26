دوري أبطال أوروبا.. أولمبياكوس يتقدم على توتنهام بهدفين في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي توتنهام و أولمبياكوس بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف في المباراة الجارية حاليًا بإستاد توتنهام هوتسبير ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال أوروبا .



سجل هدفي اولمبياكوس اللاعب يوسف العربي في الدقيقة 6 ، روبين سيميدو في الدقيقة 19 ، بينما سجل هدف توتنهام ديلي آلي في الدقيقة الاولي من الوقت الضئع بالشوط الأول .



وغيّر مورينيو لاعبا وحيدا عن التشكيل الذي خاض مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي، إذ شارك داني روز في مركز الظهير الأيسر بدلا من بين دافيز.



وجاء تشكيل الفريق اللندني كالآتي.



حراسة المرمى: جازانيجا.



الدفاع: سيرجي أورييه، توبي ألديرفيرلد، دافينسون سانشيز، داني روز.



الوسط: إيريك داير، هاري وينكس، لوكاس مورا، ديلي آلي، سون هيونج مين.



الهجوم: هاري كين.

ويحتل توتنام المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق 5 نقاط عن بايرن المتصدر، بينما أولمبياكوس كأخير بنقطة واحدة.