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رياضة

تعادل سلبي بين مان سيتى وشاختار في الشوط الأول من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:16 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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محمد رشاد
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بالتعادل السلبى بدون أهداف فى اللقاء المقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة فى دورى أبطال أوروبا.

وضم تشكيل السيتى للقاء كل من:

إيدرسون، كانسيلو، فيرناندينيو، أوتامندي، أنجلينو، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو، ستيرلينج، جيسوس.

ويملك الفريق الإنجليزي 10 نقاط، بفارق خمس نقاط عن كل من شاختار ودينامو زغرب الكرواتى الذي يحل بدوره ضيفًا على أتالانتا الإيطالى الأخير صاحب نقطة واحدة من تعادل تاريخى مع السيتى 1-1 فى الجولة الرابع

ويجلس على دكة البدلاء: سكوت كارسون – كايل ووكر – بنجامين ميندي – جون ستونز – دافيد سيلفا – فيل فودين – رياض محرز
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