رسميا.. جواو فيليكس يفوز بجائزة الفتى الذهبي متفوقا على دي ليخت

توج البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتليتكو مدريد الإسباني، بجائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي" لعام 2019، والتي تقدم لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في العالم.



ونال فيليكس الجائزة التي تقدمها مجلة "توتو سبورت" الإيطالية، متفوقًا على الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس والمتوج بنسخة العام الماضي، قبل انتقاله من أياكس أمستردام إلى صفوف السيدة العجوز.



وحصل جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني على المركز الثاني، وجاء كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن يليه في المركز الثالث.



وخاض جواو فيليكس، 43 مباراة بقميص بنفيكا العام الماضي، وسجل 20 هدفًا، كما توج بلقب دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.