سنتوصل لاتفاق بغزة.. ترامب يعلق على محادثات حماس وإسرائيل في مصر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية رداً على سؤال عن سير المفاوضات في مصر : " أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، وأعتقد أن حماس وافقت على أمور مهمة للغاية"، مضيفا "لدي خطوط حمراء: إذا لم تتحقق أمور معينة فلن نمضي في الأمر"، و ذلك بحسب وكالة الأنباء فرانس برس.

كما أعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بفرص التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس مع بدء وفديهما محادثات غير مباشرة في مصر تهدف لإنهاء الحرب وذلك بموجب خطته المكونة من 20 بنداً.

وصرح: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق، ومن الصعب علي قول ذلك في حين أنهم منذ سنوات وسنوات يحاولون التوصل إلى اتفاق"، مردفاً: "سنتوصل إلى اتفاق في غزة، أنا شبه متأكد من ذلك، نعم".

في حين نفى معلومات أفادت بأنه اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سلبي بشأن المحادثات، قائلاً إن نتنياهو "إيجابي جداً بشأن الاتفاق".