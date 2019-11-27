جايكا تطلق مبادرة لتعليم الأفارقة

أعلنت وكالة التنمية الدولية اليابانية " جايكا" عن إطلاق مبادرة "E-JUST TICAD7" للمنح الدراسية الأفريقية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تعد واحدة من المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها في اجتماع القمة بين رئيس الوزراء آبي والرئيس السيسي في مؤتمر طوكيو الدولي حول إفريقيا التنمية (TICAD) في أغسطس 2019.





وتدعم JICA هذه المبادرة التي تهدف إلى إنشاء شبكة مستدامة بين الجامعات في أفريقيا لتنمية الموارد البشرية في مجال الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي من خلال الدعم بين الطلاب والعلماء في أفريقيا ، مما يؤدي إلى تبادل الخبرات داخل القارة ومعالجة قضايا التنمية الإقليمية المشتركة وذلك وفقا للبيان الصادر عن جايكا اليوم.





علاوة على ذلك، تتطلع JICA و E-JUST إلى ربط الشبكة بـ "شبكة جامعة الآسيان- شبكة تطوير التعليم الهندسي بجنوب شرق آسيا" -(AUN / SEED-Net) ، والتي تدعمها JICA منذ عام 2003 حيث تتألف من 26 مؤسسة عضو في الاسيان بمساعدة من 14 جامعة يابانية داعمة.





ستبدأ المنح الدراسية في الفصل الدراسي الأول من عام 2020 ، حيث سيتم دعوة حوالي 150 طالب ماجستير / دكتوراه لأكثر من 3 سنوات للدراسة في E-JUST في مختلف مجالات الهندسة والعلوم.



