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رياضة

رد فعل الكاف على رفض مرتضى منصور لعب الزمالك مباراة السوبر في قطر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:57 م
صدى البلد
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نور عادل
كشفت الصحف المغربية عن رد فعل مسئولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم تجاه تصريحات رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك مرتضى منصور، بشأن رفض خوض مواجهة السوبر الافريقي في قطر.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس المغربية"، فإن الاتحاد الإفريقي لا يتعامل بجدية مع تصريحات رئيس الزمالك بشأن رفض خوض مباراة "السوبر الإفريقي" في الدوحة، أمام الترجي التونسي.

وأضافت: "كاف سيبدأ النظر في هذا الأمر حال وصول خطاب رسمي من الزمالك، إذ سيتم التعامل مع هذا الملف وفقا للمراسلات الرسمية".
وتابعت الصحيفة: "المباراة ستقام في قطر حتى إذا انسحب نادي الزمالك، حيث ستتم دعوة نادي نهضة بركان المغربي، وصيف بطل كأس الكونفدرالية، للعب المباراة بدلا منه، مع توقيع العقوبات التي تنص عليها اللائحة على النادي المنسحب".

وخرج مرتضى منصور أمس الثلاثاء وأعلن رفض مجلس إدارة نادي الزمالك خوض مواجهة السوبر الافريقي في قطر، باعتبارها بلد معادية لمصر، وانه لن يقبل بسفر لاعبي الزمالك الي قطر.
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