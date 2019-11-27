مصر الخير: بدأنا حملة الشتاء ونوزع 500 كرتونة ولحاف يوميًا.. فيديو

قالت نانسي الشربينى، رئيس قطاع التسويق بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة بدأت حملة الشتاء من خلال توفير كرتونة الخير الشتوية، لافتة إلى أن الحملة بدأت منذ 6 سنوات فى كل المحافظات فى القرى الأكثر احتياجًا، وذلك وفقًا للدراسات الميدانية.
وأضافت نانسي الشربينى، خلال حديثها ببرنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن الحملة توفر لحاف للمواطنين الأكثر فقرًا بدلًا من البطانيات التى اشتكى منها المواطنين بسبب سوء خامتها، مشيرة إلى أن السيدات والمستحقات هم الذين أنتجوا الألحفة وفصلوها.
وتابعت أن السيدات المستحقات اشتغلن فى المشغل لتوفير لأنفسهن مصدر دخل ثابت، مؤكدة المواطنين الأكثر احتياجًا معظمهم يكونوا من المسنين، والأسر غير العاملة، مضيفة أن كل اسرة تحصل على لحاف واحد وكرتونة شتوية.
وأوضحت أنه يتم توزيع 500 لحاف و500 كرتونة غذاء يوميًا، لافتة إلى أن وزن الكرتونة 11 كيلو وتحتوى على بقوليات وسكر وسمنة وشاى وأرز ومكرونة، وعلبة لحمة مطهية.