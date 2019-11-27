ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع للبيع فقط.. سعر الدولار والعملات اليوم الأربعاء 27-11-2019

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:41 م
سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم
Advertisements
مايكل عياد
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأربعاء 27-11-2019، فى البنك المركزى المصرى، استقرارا أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم.

وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الأربعاء 276-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراء 16.06، وبيع 16.16 جنيه بتراجع قرشين للبيع فقط.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، شراءً 17.68 وبيعا 17.79 جنيه بتراجع قرش للشراء و3 للبيع بختام التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، فقد سجل شراءً 20.70 وبيعا 20.86 جنيه بارتفاع 3 قروش.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم​ شراء 16.09 وبيع 16.19 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراءً 14.74 وبيعا 14.85 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى شراءً 2.28 وبيعا 2.29 جنيه.

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأربعاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 52.836 جنيه للشراء و53.24 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.70 جنيه للشراء و42.03 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار و الريال اليوم الثلاثاء 12-11-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي والبنوك

سعر الدولار والريال اليوم الأربعاء 13-11-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

الدولار يسجل 16.18 جنيه للبيع.. أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 14 -11-2019

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة في المركزي والبنوك 15-11-2019

سعر الدولار والريال السعودي في المركزي والبنوك اليوم السبت 16 - 11 - 2019

ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم

ترشيحاتنا

تفاصيل زفاف المذيعة لينا صالح ابنة منى الحسيني

منة شلبي و رانيا يوسف .. السناجل يخطفن الانظار فى "القاهرة السينمائى" | شاهد

ما شوفناش من وراهم خير.. تغريدة مثيرة لـ تامر عاشور بعد انفصاله عن ملكة جمال الكون

رانيا يوسف وهنا الزاهد الأبرز.. 20 إطلالة أثارت جدلا في مهرجان القاهرة السينمائي

جمبسوت ولا عباية.. سيرين عبد النور بإطلالة محتشمة .. والجمهور: برضو حلوة

مبادرة رئاسية توفر العلاج الأمريكي الأصلي لـ منتكسي فيروس سي مجانًا‎ | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية

بعد وفاة سيدة بسببه.. 5 أسئلة تجيبك عن تفاصيل نظام الكيتو دايت