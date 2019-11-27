تراجع للبيع فقط.. سعر الدولار والعملات اليوم الأربعاء 27-11-2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأربعاء 27-11-2019، فى البنك المركزى المصرى، استقرارا أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم.



وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الأربعاء 276-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار والعملات الأجنبية



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراء 16.06، وبيع 16.16 جنيه بتراجع قرشين للبيع فقط.



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، شراءً 17.68 وبيعا 17.79 جنيه بتراجع قرش للشراء و3 للبيع بختام التعاملات.



سعر الجنيه الاسترليني​



أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، فقد سجل شراءً 20.70 وبيعا 20.86 جنيه بارتفاع 3 قروش.



سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم​ شراء 16.09 وبيع 16.19 جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراءً 14.74 وبيعا 14.85 جنيه.



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى شراءً 2.28 وبيعا 2.29 جنيه.



استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأربعاء، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الكويتي نحو 52.836 جنيه للشراء و53.24 جنيه للبيع.



بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.70 جنيه للشراء و42.03 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.