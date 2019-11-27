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فن

انتكاسة | علامات المرض تظهر على إليسا من جديد بعد تعافيها من السرطان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:17 م
إليسا
إليسا
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصا تويتر صورة جديدة للفنانة اللبنانية إليسا، ظهرت فيها مع احدى السبدات وهي تطوقها بذراعها، في أحدث ظهور لها.

وظهرت إليسا في الصورة المتداولة ويدها اليمين منتفخة، مثلما كانت عليه في العام الماضي، بعدما أجرت عملية جراحية جراء تداعيات مرضها بسرطان الثدي، وانتفاخ يدها، لتعود اليها علامات المرض في يدها اليمنى من جديد.

كانت إليسا، قد خضعت لفحوصات طبية في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، في 26 ديسمبر 2017، وكانت نتيجتها انها مصابة بالمرحلة الاولى من سرطان الثدي.

وبدأت اليسا مرحلة علاجها من سرطان الثدي من خلال تلقيها جلسات العلاج الإشعاعي مرتين يوميا وسط تكتم كبير على تفاصيل المرض حتى لا تسبب الضيق والحزن لجمهورها.

وبدأت اليسا، بعد ذلك تصوير كليب «إلى كل اللي بيبحوني» الذي جسد معاناتها مع المرض الخبيث مع المخرجة اللبنانية انجي جمال مستعينة باصدقائها المقربين وبتسجيلات صوتية حقيقية لها وهي تبكي، لتعلن عن انتصارها على السرطان وتعافيها منه تمامًا.
انتكاسة | علامات المرض تظهر على إليسا من جديد بعد تعافيها من السرطان
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