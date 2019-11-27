جامعة أسوان تحتفل بعيد العلم وتكرم أفضل الباحثين في التصنيف الدولي.. صور

تواصل جامعة أسوان تنظيم العديد من الفعاليات والاحتفالات ونظمت الجامعة برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة احتفالية بمناسبة عيد العلم وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونواب رئيس الجامعة السابقين الدكتور علي عباس دندراوي وعمداء الكليات والأساتذة والعلماء وأعضاء هيئة التدريس الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية والتفوق العلمي ، وكذلك الباحثون الحاصلون على الجوائز القومية والدولية .





بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري ثم آيات من القرآن الكريم وأعقبها كلمة رئيس الجامعة والتى أكد فيها على أهمية البحث العلمي الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إهتماما كبيرا بالعلم والعلماء وتعمل الجامعة بتوفير المناخ المناسب للبحث العلمي في مختلف التخصصات العلمية المختلفة وخاصة أن محافظة أسوان ممتدة الأطراف بين محافظات الجنوب وبها العديد من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية التي من الممكن بالبحث العلمي تكون هناك حلول لبعض الظواهر الطبيعية وكيفية الاستفادة منها والعمل علي قيام بعض الصناعات التي توفر للإنسان الرفاهية والتقدم وبالعلم يقاس به تقدم الشعوب ومكانتهم .





وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه يعد عام 2019 لجامعة أسوان عام الإنجازات في تحقيق المركز الأول في تصنيف التايمز للاستشهاد العلمي ونجاح تنظيم أسبوع شباب الجامعات الإفريقي الأول وحصول جامعة أسوان علي أكثر من مركز متقدم في التصنيفات العالمية منها في مجال التنمية المستدامة ومجال الهندسة والطاقة وفي مجال تطوير المناطق العشوائية وقد دخلت جامعة أسوان أكثر من مسابقة ومنافسة أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .





وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه تم وضع خطة للقطاع البحوث والدراسات العليا والتي من خلالها نجني ثمار البحث العلمي وتقدم الجامعة في مجالات البحث العلمي وضمت خطة التطوير تزويد المعامل بأدوات البحث العلمي الحديثة وإنشاء قاعات الدرس وتزويد الكليات العلمية بأجهزة حديثة وذلك من خلال الموارد الذاتية من استقطاب الطلاب الوافدين ووحدات ذات الطابع الخاص.





وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي رئيس لجنة التصنيف الدولي بجامعة أسوان أنه حرصت اللجنة علي المشاركة في أفضل التصنيفات العالمية لتحقيق مركزا متقدما لجامعة أسوان .



