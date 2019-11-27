نشرة الفن.. نيللي كريم في المستشفى .. محمد رمضان يتسبب في اعتزال فنان.. تعليق زوجة احمد الفيشاوي على كلام حماتها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
بعد اصابته بالبهاق.. شاهد | رامي جمال في عيادة لتلقي العلاج
بعد ان اعلن الفنان رامي جمال اصابته بمرض البهاق منذ فتره قصيرة، نشر فيديو له علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" من داخل عيادة طبية لعلاج تساقط شعره".
نيللي كريم تدخل المستشفى | تفاصيل حالتها الصحية
نشرت الفنانة نيللي كريم، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن، بجامعة هارفارد الأمريكية.
بعد كليب نمبر وان.. فنان شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان
قال المخرج حسام الحسيني، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام ستات» عبر قناة قناة ON E الفضائية، إن الفنان محمد رمضان من أكثر الفنانين الذين أثروا فيه، وجعلوه يركز في الإخراج ويبتعد عن التمثيل.
ما شوفناش من وراهم خير.. تغريدة مثيرة لـ تامر عاشور بعد انفصاله عن ملكة جمال الكون
بعد ان اعلن الفنان تامر عاشور انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون دارين حلمي منذ اسابيع، نشر "تامر" اليوم علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جزءا من اغنية "ماشوفناش من وراهم خير" من البوم "ايام" الذي تم طرحه خلال العام الجاري.
مريم عامر منيب تلفت الأنظار بصوتها فى دويتو غنائي مع الفنان الراحل
أطلقت «مريم»، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، أغنية بصوتها عبارة عن دوتيو بينها وبين ابيها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاة والدها.
أنا مسيحية وزوجي مسلم | ماجي بو غصن تثير الجدل بتغريدة على تويتر
أثارت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد التغريدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تويتر، التي ناهضت بها العنصرية والتطرف، متطرقة إلى زواجها المدني من مسلم.
ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي
نشرت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو من لقاء حماتها الفنانة سمية الألفي مع برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، أشادت فيه «الألفي» بها.
بعد اصابته بالبهاق.. شاهد | رامي جمال في عيادة لتلقي العلاج
بعد ان اعلن الفنان رامي جمال اصابته بمرض البهاق منذ فتره قصيرة، نشر فيديو له علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" من داخل عيادة طبية لعلاج تساقط شعره".
نيللي كريم تدخل المستشفى | تفاصيل حالتها الصحية
نشرت الفنانة نيللي كريم، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن، بجامعة هارفارد الأمريكية.
بعد كليب نمبر وان.. فنان شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان
قال المخرج حسام الحسيني، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام ستات» عبر قناة قناة ON E الفضائية، إن الفنان محمد رمضان من أكثر الفنانين الذين أثروا فيه، وجعلوه يركز في الإخراج ويبتعد عن التمثيل.
ما شوفناش من وراهم خير.. تغريدة مثيرة لـ تامر عاشور بعد انفصاله عن ملكة جمال الكون
بعد ان اعلن الفنان تامر عاشور انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون دارين حلمي منذ اسابيع، نشر "تامر" اليوم علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جزءا من اغنية "ماشوفناش من وراهم خير" من البوم "ايام" الذي تم طرحه خلال العام الجاري.
مريم عامر منيب تلفت الأنظار بصوتها فى دويتو غنائي مع الفنان الراحل
أطلقت «مريم»، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، أغنية بصوتها عبارة عن دوتيو بينها وبين ابيها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاة والدها.
أنا مسيحية وزوجي مسلم | ماجي بو غصن تثير الجدل بتغريدة على تويتر
أثارت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد التغريدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تويتر، التي ناهضت بها العنصرية والتطرف، متطرقة إلى زواجها المدني من مسلم.
ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي
نشرت ندى الكامل - زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، مقطع فيديو من لقاء حماتها الفنانة سمية الألفي مع برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، أشادت فيه «الألفي» بها.