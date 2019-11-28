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«الآثار»: مقبرة توت عنخ آمون الوحيدة التي لم يمسها سارقو المقابر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:11 ص
توت عنخ امون
توت عنخ امون
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توك شو
قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عددًا كبيرًا من المقابر لم يتم الكشف عنها حتى الآن، لافتا إلى أن باطن الأرض يحتوي أغلب آثار الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف مصطفى الوزيري، أثناء لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "هبة الأباصيري" في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن هناك جهودًا كبيرة منذ عام 2017 لاكتشاف مناطق أثرية جديدة، في العديد من المناطق علي مستوي الجمهورية.

وتابع مصطفى الوزيري، أن الاكتشافات الأثرية الهامة جارٍ البحث عنها في وادي الملوك والعديد من المناطق الأخرى، لافتا إلي أن أبرز الاكتشافات الأثرية في التاريخ كانت مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف مصطفى الوزيري، أن شهرة مقبرة توت عنخ آمون نابعة من أنها لم تمس من سارقي القبور منذ دفن الملك.

وأبدى الدكتور مصطفي الوزيري، سعادته كونه رئيسا لإحدى البعثات المصرية المسؤولة عن التنقيب والاكتشافات الأثرية.

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