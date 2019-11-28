أمريكا: النظام الإيراني يعاقب مواطنيه ويعرضهم للخطر عن طريق تمويل الإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن النظام الإيراني يعاقب مواطنيه ويعرضهم للخطر عن طريق تمويل حزب الله والميليشيات الشيعية في العراق.





وأضاف بومبيو في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "نحن نقف بوضوح مع الشعب الإيراني وليس مع سلوك النظام".





وتابع الوزير الأمريكي: "سياسة إدارتنا منذ البداية هي منع النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها في التحريض على الإرهاب، قمنا بكل ما في وسعنا لمنع النظام الإيراني من الحصول على الموارد اللازمة لتمويل سلوكه السيئ وميوله الاستعمارية في المنطقة".





وشدد بومبيو على أن النظام الإيراني له تأثير خبيث في الشرق الأوسط ويسبب عدم الاستقرار هناك.



