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حوادث

ضبط مخزن أغذية فاسدة ونصف طن لحوم مجهولة بمطعم وجبات سريعة.. صور

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:04 م
مخزن أغذية فاسدة
مخزن أغذية فاسدة
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط المسئول عن مصنع لتوريد وتعبئه المواد الغذائيه بدون ترخيص بحي المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وعثر بداخل المصنع على ٧ أطنان سكـر و ٦ أطنان أرز وماكينة تعبئة وميزان حساس وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنوا من ضبط المسئول عن مطعم بحى باب الشعريه لإدارته المطعم بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد استخدامها في اعداد الوجبات الجاهزة مما يعرض حياة المواطنين للخطر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المطعم على نصف طن لحوم مجمدة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى إعداد الطعام وتقديمها لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط مخزن أغذية فاسدة ونصف طن لحوم مجهولة بمطعم وجبات سريعة.. صور
ضبط مخزن أغذية فاسدة ونصف طن لحوم مجهولة بمطعم وجبات سريعة.. صور
ضبط مخزن أغذية فاسدة ونصف طن لحوم مجهولة بمطعم وجبات سريعة.. صور
ضبط مخزن أغذية فاسدة ونصف طن لحوم مجهولة بمطعم وجبات سريعة.. صور
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