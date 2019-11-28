ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان ينعقد لنظر قرار الرئيس بترشيح شغل منصب محافظ البنك المركزي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:45 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
انطلقت فعاليات الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، والمرشح له طارق عامر، وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس.

جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وقد ورد إلى الدكتور علي عبد العال، مساء الإثنين، الماضي، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة اليوم، الخميس، لنظر هذا الأمر العاجل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل نظام الجامعات الجديد بالسعودية: يتكون من 58 مادة.. والتطبيق بعد 6 أشهر

الخميس المقبل .. جلسة طارئة في البرلمان للنظر في التجديد لمحافظ البنك المركزي

اخبار البرلمان| جلسة طارئة لنظر التجديد لمحافظ البنك المركزي.. وتحرك عاجل بسبب رفع تذاكر السينما والقطارات والملاهي

اليوم.. جلسة برلمانية طارئة لنظر التجديد لمحافظ البنك المركزي

استعدادا للجلسة الطارئة بالبرلمان.. عبد العال يصل القاهرة بعد زيارة قبرص

النواب يوافق على التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي

ترشيحاتنا

امرأتان عافاهما الله من نزول دم الحيض.. الإفتاء تكشف عنهما |فيديو

في 6 خطوات.. استخدم الغسالة من غير ما تأثر على فاتورة الكهرباء

حلمي طولان يكشف عن نصيحته لـ أسامة جلال.. وحقيقة مطالبته بالانضمام للزمالك

5 دقائق واكون فى البيت.. آخر مكالمة لطالبة المرج بسنت ممدوح لأسرتها قبل اختفائها.. فيديو وصور

هل المضمضة من آثار الطعام قبل الصلاة شرط لصحتها | عالم أزهري يجيب

بعد ساعتين.. العالم العربي على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البساطة أصل الفرحة.. حفل زفاف على طريقة الأجداد في قرية بالدقهلية

هنا سجن برج العرب.. 7 صباحا موعد عمل المطبخ لتحضير 3 وجبات يوميا.. صور

أول يوم عمل.. محافظ الغربية الجديد يفاجئ موظفي مدارس ومستشفيات كفر الزيات