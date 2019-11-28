البرلمان ينعقد لنظر قرار الرئيس بترشيح شغل منصب محافظ البنك المركزي

انطلقت فعاليات الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، والمرشح له طارق عامر، وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس.



جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



وقد ورد إلى الدكتور علي عبد العال، مساء الإثنين، الماضي، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة اليوم، الخميس، لنظر هذا الأمر العاجل.