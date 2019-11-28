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برلمان

النواب يوافق على التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:00 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي كتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتجديد لطارق حسن عامر، لشغل منصب محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات، وذلك بالأغلبية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الخميس، حيث يقضي الدستور في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وورد إلى الدكتور علي عبدالعال، مساء الإثنين، الماضي، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي؛ لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.


ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، للانعقاد، في جلسة طارئة ،اليوم الخميس، لنظر هذا الأمر العاجل.
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