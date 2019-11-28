متاحف وتطوير..العناني يكشف لطلاب وعلماء الصين مستقبل الآثار في مصر

استقبل رئيس جامعة بكين وقيادات الجامعة و كلية الآثار والمتاحف بالجامعة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الخميس بحفاوة،حيث ألقى محاضرة لأكثر من 100 طالب و طالبة عن الاكتشافات ومشروعات الآثرية الجديدة والمتاحف في مصر،بحضور رئيس جامعة بكين و قياداتها بالإضافة الي حوالي 100 عالم من علماء الاثار والأكاديميين والطلبة.



و خلال المحاضرة، استعرض وزير الآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية، والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام والاعلام الصيني بوجه خاص، فضلا عن المتاحف و المشروعات الاثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.



و أشار وزير الآثار إلى عدد من المشروعات القومية الجارية، مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة و الذي من المقرر افتتاحه قريبا، وتحويله الي معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة و هليوبوليس.



بالاضافة الي الاعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية و استقباله للمومياوات الملكية في مركب مهيب من المتحف المصري بالتحرير كما نوه عن الأعمال الجارية للمضى قدما فى إنشاء المتحف المصرى الكبير و الذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.



و قد استفسر الطلاب عن والعديد من المشروعات الأثرية، كما اشادوا بالاكتشافات الأثرية الأخيرة و التي ساهمت في زيادة الطلب السياحة الصينية الي مصر،كما حرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية مع الوزير.



و بعد المحاضرة، اصطحب رئيس الجامعة د. خالد العناني وزير الاثار في جولة تفقدية في متحف الجامعة، كما ناقشوا تعزيز سبل التعاون بين الوزارة و الجامعة في مجال العمل الاثري و الحفائر و المتاحف و تدريب العاملين و مفتشين الاثار.