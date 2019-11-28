محافظ جنوب سيناء يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ .. صور

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك خلال زيارتها لكنيسة الأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ.



كان فى استقبال محافظ جنوب سيناء نيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الفخري لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والقنصل الإيطالي، والأب يوحنا الكرملى المرافق للرفات.



حضر الاستقبال أيضًا الأب أغاثون خير وكيل مطرانية الإسماعيلية، والأب إرميا نشأت راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك فى شرم الشيخ.



وعبر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن سعادته بزيارة كنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا عمق الروابط والعلاقات الطيبة التى تجمع بين جميع المصريين وهى السمة التى يشدها لها كل العالم.



وجدير بالذكر أن الرفات المقدس يزور حاليًا إيبارشية الإسماعيلية و توابعها حتى بداية الأسبوع القادم، ثم تعود مجددًا لزيارة باقى كنائس القاهرة.