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رياضة

شوط أول سلبي بين طلائع الجيش والإنتاج الحربي في الدوري

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:06 م
فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول، من مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

شهد الشوط الأول تحفظا كبيرا من الفريقين، وانحصر اللعب في منتصف الملعب في معظم أوقات الشوط الأول.

ويسعى طلائع الجيش لتحقيق الفوز في هذه المباراة، للابتعاد عن دوامة الهبوط، بينما يطمح الإنتاج الحربي في خطف الثلاث نقاط، للاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز التاسع في جدول ترتيب الدروي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 15 بـ 4 نقاط.
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