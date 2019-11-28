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فن

سامح حسين ينشر صورة له مع ابنتيه "فاطمة ومريم"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:08 م
سامح حسين وبناته
سامح حسين وبناته
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محمد بدران
نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ظهر سامح حسين خلال الصورة مع ابنتيه "فاطمة ومريم" لاقت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات

من ناحية أخرى، يواصل سامح حسين، عرض مسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وهي من بطولته بالمشاركة مع سهر الصايغ، بجانب عدد كبير من النجوم، ويتم عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تدور المسرحية في إطار من الكوميديا الاجتماعية، والقصة مأخوذة عن مسرحية الشاعر الفرنسي "فولتير"، وتم تمصيرها بما يناسب الزمان والمكان، لتصبح أكثر اتساقًا من وقائع ومتغيرات الحياة الاجتماعية بمصر.

مسرحية "المتفائل"، ‎إعداد وإخراج إسلام إمام، أشعار طارق علي، والألحان هشام جبر، وتصميم الاستعراضات والدراما الحركية ضياء شفي.
سامح حسين ينشر صورة له مع ابنتيه "فاطمة ومريم"
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