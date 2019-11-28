قناة عراقية: رئيس مجلس النواب يعتزم تقديم استقالته في جلسات الأسبوع المقبل

نقلت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر مطلع، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ينوي تقديم استقالته في جلسات الأسبوع المقبل.



وقال المصدر لـ "السومرية"، إن "الحلبوسي يعتزم تقديم استقالته من منصبه كرئيس للبرلمان خلال جلسات المجلس المقرر عقدها الأسبوع القادم".



وكان محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، قدم الخميس، استقالته من منصبه، مجددا المطالبة باجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت احداث اليوم بالمحافظة.



وشهدت محافظة ذي قار اليوم مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من الجانبين ووصل عدد القتلى إلى حوالي 32 شخصا على الأقل.



وتشهد بغداد وعدد من المحافظات منذ أكثر من شهر تظاهرات كبيرة تطالب بالخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين، وإقالة الحكومة ومنع التدخل الإيراني في شؤون البلاد.