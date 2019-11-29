انفانتينو يقترح إقامة بطولة أفريقية جديدة .. تفاصيل

قدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " مقترحا جديدا من أجل خدمة الكرة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.وكشفت صحيفة " Africans Got Football " أن إنفانتينو اقترح إقامة بطولة جديده باسم الدوري الأفريقي وتضم أفضل 20 فريقا أفريقيا وفقا لـ التصنيف العالمي.اقرا ايضاوأضاف انفانتينو أن الدوري الافريقي ستصل عائداته لـ أكثر من 200 مليون دولار.وتابع انفانتينو أثناء تواجده في الكونغو احتفالا بذكرى مرور 80 عاما على تأسيس مازيمبى أن الاتحاد سيقدم مليار دولار لتطوير البنية التحتية لـ ملاعب الدول الأفريقية.