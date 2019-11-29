في مداهمة بؤر إجرامية.. أمن الجيزة يضبط 59 تاجر مخدرات و12 قطعة سلاح

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة مداهمة البؤر الإجرامية ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 59 متهما من تجار المخدرات وكمية من الأسلحة.



وأسفرت الحملات التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ضبط 59 متهما من تجار المخدرات و3 قضايا تعاطي و49 قضية اتجار وكميات من المواد المخدرة تضمنت 1325 جرام حشيش و 2317 قرص مخدر و 679 جرام هيروين و 750 جرام استروكس و170 جرام شادو و 300 جرام بانجو و 215 جرام من مخدر البودر.



وفي مجال قضايا الأسلحة النارية نجحت الحملات بقيادة اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبا مدير الإدارة العامة للمباحث في ضبط 11 قضية دفاع وبندقية آلية و2 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و 2 طبنجة عيار 9 مم و 7 فرد خرطوش محلى عيار 12 مم و 9 طلقات مختلفة الأعيرة.



تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.



وتواصل مديرية أمن الجيزة مداهمات البؤر الإجرامية علي نطاق المحافظة كاملة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بإعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.