تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل وجبة اقتصادية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذي، وهى عبارة عن طريقة عمل كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة.
مقادير كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة :
قرنبيط مسلوق
بصل
ملح فلفل أسود
كمون ناعم
ثوم مفروم
بقدونس مفروم
بطاطس مسلوقة
لحمة مفرومة
دقيق
بيض
بقسماط
زيت للقلي
طريقة تحضير كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة :
* يضرب في الكبة اللحمة المفرومة والقرنبيط والبطاطس والملح والفلفل الأسود والكمون والبقدونس والثوم
* يشكل الخليط أصابع ويقلب في الدقيق ثم خليط البيض والملح والفلفل الأسود ثم البقسماط
* يفضل وضعها في الثلاجة لتتماسك
* تقلى في الزيت ثم تقدم