تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل وجبة اقتصادية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذي، وهى عبارة عن طريقة عمل كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة.





مقادير كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة :





قرنبيط مسلوق

بصل

ملح فلفل أسود

كمون ناعم

ثوم مفروم

بقدونس مفروم

بطاطس مسلوقة

لحمة مفرومة

دقيق

بيض

بقسماط

زيت للقلي





طريقة تحضير كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة :





* يضرب في الكبة اللحمة المفرومة والقرنبيط والبطاطس والملح والفلفل الأسود والكمون والبقدونس والثوم





* يشكل الخليط أصابع ويقلب في الدقيق ثم خليط البيض والملح والفلفل الأسود ثم البقسماط





* يفضل وضعها في الثلاجة لتتماسك



