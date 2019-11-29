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طريقة عمل كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:05 م
طريقة عمل كفتة قرنبيط
طريقة عمل كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل وجبة اقتصادية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ومغذي، وهى عبارة عن طريقة عمل كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة.

مقادير كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة :

قرنبيط مسلوق
بصل
ملح فلفل أسود 
كمون ناعم 
ثوم مفروم 
بقدونس مفروم
بطاطس مسلوقة 
لحمة مفرومة 
دقيق 
بيض 
بقسماط 
زيت للقلي 

طريقة تحضير كفتة قرنبيط بالبطاطس واللحمة المفرومة :

* يضرب في الكبة اللحمة المفرومة والقرنبيط والبطاطس والملح والفلفل الأسود والكمون والبقدونس والثوم

* يشكل الخليط أصابع ويقلب في الدقيق ثم خليط البيض والملح والفلفل الأسود ثم البقسماط

* يفضل وضعها في الثلاجة لتتماسك

* تقلى في الزيت ثم تقدم
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