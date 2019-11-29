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أخبار البلد

حقيقة انتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
لقاحات وأمصال بيطرية
لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل أنباء حول انتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق تضر بالثروة الحيوانية والداجنة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة في الأسواق تضر بالثروة الحيوانية والداجنة، مُوضحةً أن جميع اللقاحات والأمصال البيطرية سواء المتوفرة بالوحدات البيطرية أو المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وتم السماح بتداولها بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية طبقًا للمعايير القياسية الدولية.

وشددة على وجود عمليات رقابة دورية من قبل الإدارات المختصة بالوزارة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية.

وفي إطار جهود الدولة وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية وتنميتها، تقوم وزارة الزراعة من خلال هيئة الخدمات البيطرية بشن حملات مُكبرة على مصانع الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتداول الأدوية البيطرية أو أمصال ولقاحات محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقد قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة خاصةً في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).
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