محافظ أسيوط يفاجئ محطة السكة الحديد ويحيل مخالفات قمامة للنيابة

فاجأ اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ أسيوط اليوم الجمعة العاملين بمحطة سكة حديد أسيوط للاطمئنان على سر العمل داخل المحطة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما ألتقى بعض الأهالي بالمحطة مستمعًا إلى أرائهم في الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها



كما أحال جميع مخالفات القمامة والتجمعات بحي غرب أسيوط إلى الشئون القانونية والنيابة الإدارية لإتخاذ إجراءات رادعة تجاه المقصرين.



جاء ذلك خلال أولى جولاته الميدانية بالمحافظة فور تسلمه مهام عمله كمحافظًا للإقليم يرافقه أيمن محروس رئيس حي شرق ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة.



وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تواجد ناظر المحطة بين المواطنين مستمعًا لطلباتهم مشاركًا في إيجاد الحلول والردود لاستفساراتهم مصدرًا تعليماته بنظافة المحطة ودورات المياه بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما شدد على ضرورة تواجد الخدمات الأمنية داخل المحطة وخارجها في حالة يقظة دائمة والاهتمام بالبوابات الإلكترونية بمدخل المحطة وأجهزة فحص الحقائب كما ألتقى ببعض المواطنين أمام محطة السكة الحديد وصافحهم معلنًا استمرار الجولات الميدانية بالشوارع والميادين وبجميع مرافق المحافظة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضا المواطنين عنها.



و تفقد المحافظ بعض شوارع وميادين المحافظة ومنها شارع النميس بحي شرق مشددًا على توزيع سلات القمامة بالشارع وإزالة السلات المتهالكة كما تفقد الخدمات الأمنية أمام كنيسة رئيس الملائكة بشارع النميس بحي شرق أسيوط مطالبهم باليقظة والتفاني في أداء عملهم كما صافح رواد الكنيسة من النساء والأطفال والشباب مستمعًا لأرائهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمحافظة.



كما تفقد المحافظ بعض شوارع وميادين منطقة السادات بحى غرب أسيوط وأمام مستشفى الحميات والشوارع المجاورة لها كما أحال جميع مخالفات القمامة والإهمال بالشوارع إلى الشئون القانونية والنيابة الإدارية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين مشددًا على تكثيف حملات النظافة ومرور المتابعة الميدانية لرصد المخالفات والتوجيه بالتعامل الفوري معها بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والأحياء.