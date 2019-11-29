محمد فضل الله: فكرة رئيس الفيفا لاستحداث الدوري الإفريقي غير منطقية

أكد الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، أن فكرة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" باستحداث الدوري الإفريقي غير منطقية.



وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": «الدوري الإفريقي للأندية ليست منطقية لوجود دورى محلى فى كل دولة بالإضافة إلى بطولات أفريقيا تضم دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية».



وتابع الدكتور محمد فضل الله: «كل هذه الأمور تتعارض مع مباريات الفرق المنتظر أن تشارك فى الدورى الإفريقي بالإضافة إلى أن هذا الدورى لن يكون مؤهلا لأى مسابقة أعلى كما أن الدورى الخاص بالأندية صعوبته فى تحديد معايير الالتحاق به لأنه لا يوجد الا معيار عراقة النادي إلا إذا اعتمد بطل الدورى فى كل موسم مشارك فى هذا الدورى».



أضاف: الفكرة تكرار لبطولة افريقيا ابطال الدورى ومن ثم يكون من الأفضل تغيير نظام بطولة افريقيا الحالية ابطال الدورى وتزيد من عدد الفرق وتجعلها بنظام الدورى بدلا من اضافة بطولة جديدة وتعديل.



استطرد قائلا: مبادرة انفانتينو جاءت بقدر توقع وتنبؤ وقراءة للمستقبل المرتبط لكرة القدم وسبق لموقع صدى البلد الإخباري أن انفرد بنشر هذا الأمر بعدما طرحته عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" منذ فترة مضيفا ان الدورى بديلا للأمم الأفريقية أفضل بكثير من بطولة فى دولة نظرا لصعوبة استضافة الدول لتلك البطولة وهذا ما رأيناه في البطولة الأخيرة للأمم الإفريقية للكبار بعد إعتذار الكاميرون والمغرب ولولا مصر استضافت البطولة لم تكن يكتب للبطولة النجاح.



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة السويسري جياني إنفانتينو إقترح إقامة مسابقة جديدة في قارة أفريقيا تحت مسمى " الدوري الإفريقي" بمشاركة 20 فريقا من كبار القارة السمراء.



وقال رئيس الفيفا خلال مشاركته في احتفالية نادي مازيمبي الكونغولي بمرور 80 عاما على تأسيس النادي: "يجب إنشاء بطولة جديدة في قارة أفريقيا تحت مسمى " الدوري الإفريقي" بمشاركة 20 ناديا، هذه البطولة ستوفر 200 مليون على الأقل كعائدات".

