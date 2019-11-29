ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد فضل الله: فكرة رئيس الفيفا لاستحداث الدوري الإفريقي غير منطقية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:24 م
الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله
Advertisements
يسرى غازى
أكد الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، أن فكرة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" باستحداث الدوري الإفريقي غير منطقية.

وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": «الدوري الإفريقي للأندية ليست منطقية لوجود دورى محلى فى كل دولة بالإضافة إلى بطولات أفريقيا تضم دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية».

وتابع الدكتور محمد فضل الله: «كل هذه الأمور تتعارض مع مباريات الفرق المنتظر أن تشارك فى الدورى الإفريقي بالإضافة إلى أن هذا الدورى لن يكون مؤهلا لأى مسابقة أعلى كما أن الدورى الخاص بالأندية صعوبته فى تحديد معايير الالتحاق به لأنه لا يوجد الا معيار عراقة النادي إلا إذا اعتمد بطل الدورى فى كل موسم مشارك فى هذا الدورى».

أضاف: الفكرة تكرار لبطولة افريقيا ابطال الدورى ومن ثم يكون من الأفضل تغيير نظام بطولة افريقيا الحالية ابطال الدورى وتزيد من عدد الفرق وتجعلها بنظام الدورى بدلا من اضافة بطولة جديدة وتعديل.

استطرد قائلا: مبادرة انفانتينو جاءت بقدر توقع وتنبؤ وقراءة للمستقبل المرتبط لكرة القدم وسبق لموقع صدى البلد الإخباري أن انفرد بنشر هذا الأمر بعدما طرحته عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" منذ فترة مضيفا ان الدورى بديلا للأمم الأفريقية أفضل بكثير من بطولة فى دولة نظرا لصعوبة استضافة الدول لتلك البطولة وهذا ما رأيناه في البطولة الأخيرة للأمم الإفريقية للكبار بعد إعتذار الكاميرون والمغرب ولولا مصر استضافت البطولة لم تكن يكتب للبطولة النجاح.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة السويسري جياني إنفانتينو إقترح إقامة مسابقة جديدة في قارة أفريقيا تحت مسمى " الدوري الإفريقي" بمشاركة 20 فريقا من كبار القارة السمراء.

وقال رئيس الفيفا خلال مشاركته في احتفالية نادي مازيمبي الكونغولي بمرور 80 عاما على تأسيس النادي: "يجب إنشاء بطولة جديدة في قارة أفريقيا تحت مسمى " الدوري الإفريقي" بمشاركة 20 ناديا، هذه البطولة ستوفر 200 مليون على الأقل كعائدات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة الزمالك | رئيس الفيفا في نادي مازيمبي لهذا السبب

أخبار نادي الزمالك اليوم 27-11-2019 .. رد فعل الكاف على رفض مرتضى منصور لعب السوبر الأفريقي.. كواليس مران الفريق فى إثيوبيا

انفانتينو يقترح إقامة بطولة أفريقية جديدة .. تفاصيل

بمشاركة 20 فريقا.. مخطط من الفيفا لـ إطلاق مسابقة جديدة في أفريقيا

ردا على مقترح رئيس الـ فيفا.. رضا عبد العال: يجب إلغاء دورى أبطال إفريقيا

مدرب تونسي عن مقترح انفانتينو: أزمات الكاف عائق أمام تفعيل الدورى الإفريقي

ترشيحاتنا

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر

إعلامي جزائري عن مقترح انفانتينو: رئيس الفيفا يجهل شيئا اسمه قارة أفريقيا

النجم الساحلي يحذر جماهيره قبل ساعات من موقعة الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا

انتبه.. المسح على الجوارب والخفين مباح خلال هذه المدة الزمنية

ادعوا له .. تدهور الحالة الصحية لـ محمد فؤاد ونقله إلى المستشفى

وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم غير تقليدي.. بوسي شلبي تتألق على السجادة الحمراء

ادعوا له .. تدهور الحالة الصحية لـ محمد فؤاد ونقله إلى المستشفى

عاشق للحضارة المصرية .. رحلة رئيس المجر وأسرته من الهرم إلى سقارة