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فن

شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 07:45 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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قسم الفن
تألق عدد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41 التي تختتم اليوم الجمعة.

ويشارك في حفل الختام نخبة من النجوم، منهم ليلى علوي، ورانيا يوسف، وعبير صبري وزوجها المحامي أيمن البياع، وحنان مطاوع وزوجها المخرج أمير اليماني، وبسمة، وشيرين رضا، ومادلين طبر، وإيمان العاصي، ولقاء الخميسي، وخالد سليم، ومريم حسن، وأروى جودة، والإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم كثيرون.

وتختتم اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
شاهد | نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي
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