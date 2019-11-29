اتحاد شمال إفريقيا ينتخب الشيباني رئيسا ويكرم منتخبي مصر والجزائر.. صور

عقد في العاصمة التونسية مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا على هامش بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، حيث تم انتخاب عبدالحكيم الشيباني رئيس الاتحاد الليبي رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا بالتزكية وفق قاعدة تبادل رئاسة الاتحاد بالتناوب.



شهد الاجتماع تكريما خاصا لمصر بمناسبة الفوز ببطولة افريقيا تحت 23 سنة وتسلم الدكتور جمال محمد على درع التكريم، كما تم تكريم منتخب الجزائر بمناسبة فوزه ببطولة الأمم الافريقية للكبار وتسلم عبدالله قداح وبهلول عمار درع التكريم.



حضر الاجتماع من مصر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد ومن تونس وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي ومن ليبيا عبدالحكيم الشيباني رئيس الاتحاد الليبي ومن الجزائر بهلول عمار وعبدالله قداح ومن المغرب حسن الفيلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المغربي ومحمود الهمامي الأمين العام لاتحاد شمال أفريقيا ورضا كريم الأمين المساعد لاتحاد شمال أفريقيا.



يذكر أـن المنتخب الوطني للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى فاز على نظيره الجزائرى بهدفين مقابل هدف في ثالث مباريات الفريق ضمن بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا بتونس.



أحرز هدفي مصر ابراهيم عادل من ضربة جزاء وأسامة فيصل ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 7 نقاط تصدر بها قمة البطولة ويأتي فى المركز الثاني منتخب الجزائر برصيد 6 نقاط.



حضر المباراة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد ورئيس البعثة.

