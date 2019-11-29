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فن

جاستن بيبر يعلن استعداده لطرح ألبومه الجديد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:52 م
جاستن بيبر
جاستن بيبر
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شروق إبراهيم
أعلن المغني الكندي جاستن بيبر عن استعداده لطرح ألبومه الجديد بعد فترة تشويق لجمهوره أحدث اعماله الفنية استمرت لأشهر طويلة.

وغرد جاستن بيبر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا :" صدور الألبوم جاهز.. عيد شكر سعيد".

وعلى صعيد اخر، وبعد ظهور جاستن بيبر يبكي في حضن حارسه الخاص قبل أيام، ظهر مؤخرا خلال ممارسته رياضة ركوب الدراجة الأحادية بجوار منزله في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ورافقت جاستن بيبر، زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين في جولة حول منزلهما وهما يستقلان دراجة كهربائية، في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن ما يمر به جاستن بيبر بسبب أغنية حبيبته السابقة سيلينا جوميز الجديدة Lose you to love me، التي تحدثت فيه عن تجربتها القاسية بعد انفصالهما الذي أدى إلى دخولها مصحة نفسية وإصابتها بانهيار عاطفي في أكتوبر 2018.

وكان جاستن بيبر طالب جمهوره بالدعاء إليه في شهر مارس الماضي موجها إليهم رسالة قائلا: "أعاني بشدة.. وأشعر أنني غريب ومتفكك.. وأريد أن أوفيكم أحبائي بآخر التطورات والذي أمر به.. أنا دائما متردد ولكن لست قلقا.. وأريد أن أتخطى ما أمر به.. لذلك أطلب منكم أن تدعوا لي".
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