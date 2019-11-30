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تعليم

ننشر خطوات إجراء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لوظائف المعلمين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:06 ص
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياســـمين بدوي
أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، خطوات إجراء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لوظائف المعلمين الجدد ، المتقدمين على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم للحصول وظائف في تخصصات مادتي (العلوم والرياضيات) فقط.

وقالت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يتم الحجز الالكتروني للاختبار على البوابة الالكترونية للأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال الرابط التالي www.pat.edu.eg ، مؤكدةً أنه سيبدأ فتح باب الحجز إلكترونيًا بداية من يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 .

وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الدخول للحجز الالكتروني من خلال (الرقم القومي + البريد الالكتروني) الذي تم تسجيله مسبقًا من خلال المتقدم للاختبار على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، بحيث يتمكن المتقدم من حرية إختيار اليوم المناسب لآداء الاختبار الخاص به وفقًا للمواعيد المحددة ومعرفة مكان إختباره ورقم حجزه وساعة أداء الاختبار.

وأشارت الاكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه سيتم إجراء الإختبارات الإلكترونية بفروع الأكاديمية بالمحافظات ،إبتداءًا من يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 ، وهو بداية المواعيد المحددة التى يتم إتاحتها عبر نموذج التسجيل الالكتروني مسبقًا.

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وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على أنه يتوجب على السادة المتقدمين للإختبار ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للإطلاع عليها وكذلك تذكرهم لعنوان البريد الالكترونى الذى تم تسجيلة.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يتم سداد الرسوم الادارية المقررة للإختبار قبل الاختبار مع حصول المتقدم على ايصال بقيمة هذه الرسوم ، ويحصل المتقدم للاختبار على شهادة إجتياز اختبارات (STEM) فى حالة اجتيازة الاختبار.

وأضافت أنه في حالة الاستفسار أو مواجهة أي مشكلة أثناء عميلة التسجيل والاختبار الإلكتروني ، يتم التواصل عبر البريد الالكتروني التالي لنتمكن من سرعة الرد على الاستفسارات الواردة : [email protected]
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