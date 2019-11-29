دوللي شاهين لمتابعيها: أنا مريضة جدا ادعولي

كشفت الفنانة دوللي شاهين، من خلال صورة لها، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، عن تعرضها لوعكة صحية.



وعلقت دوللي شاهين، على الصورة: "5 أيام مريضة جدا، وصوتي راح تماما، ادعولى من قلبكم".



من ناحية أخرى تواصل دوللي شاهين حاليا، حصد نجاح أغنيتها الأخيرة "الحاجة داعيالك"، التي طرحتها مؤخرًا على قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات شفيق كارم، ألحان تومى، توزيع أشرف البرنس.



وتقول كلمات أغنية "الحاجة داعيالك" لـ دوللي شاهين: "انا البنت اللي تتباها قصاد الدنيا وياها ..انا اللي عليك تكون ساندة .. وتبقى بقلبها شايلاك .. مهو يعني تشيلني في النني ووقت الخوف تطمني .. مفيش في الدنيا دي واحدة تحبك زي مانا حباك .. ده اكيد الحاجة داعيالك .. اني اكون حظك وحلالك".



وكانت آخر أغاني دوللى شاهين، هى "حبيبى غير" والتى طرحتها منذ فترة من كلمات أسير الرياض، وألحان خالد جنيدى، وتوزيع موسيقي حازم رأفت.



