محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

تُقام مساء اليوم السبت مباراة بين فريقي ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في ملعب الأنفيلد، وتأتي هذه المباراة في الجولة الرابعة عشر من البطولة.



وجاءالتشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام برايتون:

حراسة المرمى: أليسون.



خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.



خط الوسط: هندرسون، لالانا، فينالدوم.



خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.



محمد صلاح، الذي عاد إلى المشاركة مع ليفربول أمام نابولي، بعد الغياب في لقاء كريستال بالاس يأمل أن يواصل شهيته التهديفية بعدما كان قد أحرز هدفًا أمام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولى، ليصل إلى 6 أهداف هذا الموسم، لكن يظل أمامه مشوار ليقطعه من أجل مناطحة جيمي فاردي متصدر الهدافين بـ12 هدفًا.



ويبدو برايتون طريقًا ممهدًا أمام محمد صلاح للتسجيل من جديد حيث أنه تمكن من زيارة شباك الفريق في 3 مباريات من أصل 4 لعبهم أمامه، وساهم في 5 أهداف ضد منافس اليوم في بطولة الدوري.