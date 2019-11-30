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أخبار العالم

هدايا وورود.. البحرين تحتفي بأشقائها في العيد الوطني الإماراتي على طريقتها الخاصة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:56 ص
جانب من احتفال البحرين
جانب من احتفال البحرين بالعيد الوطنى
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ميس رضا
تزينت مملكة البحرين بحلة إماراتية احتفالا بالعيد الوطني للإمارات العربية وتعبيرا عن حالة الود والمحبة التى يحظى بها البلدين حكومة وشعبا.

واحتفت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بالذكرى الثامنة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.


وقد حيا فريق من شركة مطار البحرين الزوار الإماراتيين القادمين الى مملكة البحرين بالورود والأغاني والأهازيج، كما تم توزيع الهدايا على الضيوف تعبيرًا عن سعادة أهل البحرين باستقبال إخوانهم من دولة الإمارات العربية الشقيقة، المبتهلين إلى الله تعالى أن يعيده على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والشعب الإماراتي الشقيق بمزيد من الأمن والأمان والازدهار.
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