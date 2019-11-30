رسالة مرعبة وحادث مروع وراء سقوط طالب من الدور الـ 50

رغم احتفاله ونجاحه إلا أنه لم يشعر سوى باقتراب النهاية، حتى أنه شارك هذا الشعور مع أصدقائه على صفحته عبر تطبيق "سناب شات"، برسالة قصيرة وهي "وداعًا" لم تمر دقائق حتى سقط من شرفة مبنى شاهق الارتفاع ليفقد حياته على الفور.



كان تشارلي سكوت، البالغ من العمر 18 عامًا من فيكتوريا، يحتفل بنهاية المدرسة مع أصدقائه في جولد كوست عندما سقط من فندق هيلتون من الطابق الـ 50، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت الشرطة إن حادث وفاته لا يعامل على أنه مشبوه أو إيذاء ذاتي، لتكن وفاته سببًا في حيرة الشرطة، بينما قام الشاب بتصرف عجيب قبل وفاته ففي الثانية صباحًا، قبل 30 دقيقة فقط من العثور على جثته في قاعة طعام مجاورة للفندق، أرسل تشارلي رسالة Snapchat إلى أصدقائه وكان محتواها كلمة واحدة وهي "وداعًا".



أثارت الرسالة قلقًا داخل دائرة أصدقاء "تشارلي" وبدأت المجموعة في الوصول إليه من خلال الاتصال والرسائل النصية، لكنها لم تتلق أي رد.



فيما قال أحد أصدقاء تشارلي، جورج فالوديموس، 18 عامًا، بدأنا في الاتصال به وإرسال الرسائل النصية إليه، لكن لم يكن هناك استجابة، حتى وجوده جثة هامدة، وفاة مأساوية وغامضة.



بينما قال شهود عيان كانت لحظات مروعة صرخات التلاميذ يمكن سماعها من أماكن بعيدة، حيث سارعوا لمساعدة صديق كان قد سقط من غرفة فندق مرتفعة، وأضاف أحد شهور العيان سمعت صوتًا مدويًا خلال انتظارى سيارة أجرة، واكتشفت لاحقًا أنه كان صوت الشاب وهو يسقط من أعلى حتى وفاته.