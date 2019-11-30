ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رسالة مرعبة وحادث مروع وراء سقوط طالب من الدور الـ 50

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
رغم احتفاله ونجاحه إلا أنه لم يشعر سوى باقتراب النهاية، حتى أنه شارك هذا الشعور مع أصدقائه على صفحته عبر تطبيق "سناب شات"، برسالة قصيرة وهي "وداعًا" لم تمر دقائق حتى سقط من شرفة مبنى شاهق الارتفاع ليفقد حياته على الفور.

كان تشارلي سكوت، البالغ من العمر 18 عامًا من فيكتوريا، يحتفل بنهاية المدرسة مع أصدقائه في جولد كوست عندما سقط من فندق هيلتون من الطابق الـ 50، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الشرطة إن حادث وفاته لا يعامل على أنه مشبوه أو إيذاء ذاتي، لتكن وفاته سببًا في حيرة الشرطة، بينما قام الشاب بتصرف عجيب قبل وفاته ففي الثانية صباحًا، قبل 30 دقيقة فقط من العثور على جثته في قاعة طعام مجاورة للفندق، أرسل تشارلي رسالة Snapchat إلى أصدقائه وكان محتواها كلمة واحدة وهي "وداعًا".

أثارت الرسالة قلقًا داخل دائرة أصدقاء "تشارلي" وبدأت المجموعة في الوصول إليه من خلال الاتصال والرسائل النصية، لكنها لم تتلق أي رد.

فيما قال أحد أصدقاء تشارلي، جورج فالوديموس، 18 عامًا، بدأنا في الاتصال به وإرسال الرسائل النصية إليه، لكن لم يكن هناك استجابة، حتى وجوده جثة هامدة، وفاة مأساوية وغامضة.

بينما قال شهود عيان كانت لحظات مروعة صرخات التلاميذ يمكن سماعها من أماكن بعيدة، حيث سارعوا لمساعدة صديق كان قد سقط من غرفة فندق مرتفعة، وأضاف أحد شهور العيان سمعت صوتًا مدويًا خلال انتظارى سيارة أجرة، واكتشفت لاحقًا أنه كان صوت الشاب وهو يسقط من أعلى حتى وفاته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش حالما ورحل مسالما.. مشهد وداع هيثم أحمد زكي يؤكد لم يمت وحيدا.. ملايين المصريين والعرب ينعونه.. سلام يا ابن الغالي

عطل بتطبيق Snapchat في امريكا وبريطانيا

ترشيحاتنا

إيران تعلق الدراسة والمسابقات الرياضية في العاصمة لهذا السبب

12 ساعة بحث.. كيف استقبل رجل كلبته المفقودة؟

كلمة خادعة.. خالد منتصر: البعض يسخدم الازدراء بداعي الدفاع عن الله| فيديو

شاهد .. بفستان كحلي.. رقصة شيرين رضا على الريد كاربت

شقق وفيلات وجامعة متميزة.. المنصورة الجديدة حلم يتحقق.. صور وفيديو

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى