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رياضة

ميدو يحيي ذكرى والده بهذه الكلمات المؤثرة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:21 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
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منار نور
أحيا أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق والمدير الفني للمنتخب الوطني، ذكرى وفاة والده حسن وصفي.

ونشر ميدو صورة له خلال تواجده على قبر والده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق أحمد حسام على الصورة قائلا: "اللهم ارحم امواتنا جميعًا".

وتفاعل عدد كبير من مؤيدي أحمد حسام ميدو مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "الله يرحمهم ويجعلهم من اهل الفردوس الاعلي " _ "الله يرحمك يا كابتن حسام ويرزقك جنات الفردوس" _ "الله يرحمهم و يغفرلهم و يجعل مثواهم الجنه".
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اللهم ارحم امواتنا جميعًا 🙏🏽🤲🏻

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