لقاء الأجيال بقسم إعلام سوهاج يبدأ بافتتاح معرض للصور .. صور

بدأ بقاعة قناة السويس بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، حفل لقاء الأجيال لخريجي قسم الإعلام بجامعة سوهاج.



وعلى رأس الحضور كل من الصحفى ماهر مقلد مدير تحرير الأهرام منسق الاحتفالية، وجمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي، والعديد من خريجي قسم الاعلام بجامعة سوهاج العاملين فى مختلف الصحف والمؤسسات الإعلامية.



وبدأ الحفل بتلاوة أيات من الذكر الحكيم، وعزف السلام الوطنى بعد ذلك.



وقبل بدء الحقل بلحظات افتتح رئيس الجامعة معرض الصور الخاص بطلبة قسم الاعلام، والذى لقي إشادة كبيرة من جانب الحضور والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.



ويقام على هامش الإحتفالية، تكريم خريجي قسم الإعلام من الصحفيين والإعلاميين المتميزين وذلك بتوزيع جوائز الراحل الدكتور محمد منير حجاب لأوائل قسم الإعلام ، وجائزة الدكتورة احسان عسكر ، بمقر الجامعة الجديد بالكوامل.



يأتى هذا الحفل برعاية الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة سحر محمد وهبي زوج د منير حجاب، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الاعلام السابق بكلية الآداب بالجامعة، بالإضافة إلى عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وما يقرب من 50 إعلاميًا من كبار الإعلامين النقابيين خريجي قسم الاعلام بسوهاج.