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منوعات

مسئول سعودى سابق يفجر مفاجأة حول التبغ المتداول فى أسواق المملكة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:50 م
التبغ
التبغ
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محمود نوفل
أكدت مدير سابق لبرنامج مكافحة التبغ بالمملكة العربية السعودية دلال آل ابراهيم ، في لقاء تليفزيوني ببرنامج ياهلا علي فضائية روتانا خليجية أن وجود تاريخ صلاحية على علب الدخان ليس له أي قيمة ، لأن التبغ اساسا تالف من اول يوم يتم صناعته فيه ولتأثيره الضار على صحة الإنسان.

وتشهد المملكة العربية السعودية حالة من الجدل الواسع حول السجائر الجديدة المنتشرة حاليا في أسواق السعودية بين المواطنين والمقيمين في المملكة.

ودشن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#الدخان_الجديد_مغشوش"، تداولوا عبره عددا من المقاطع المصورة التي توثق شهادات المستهلكين لعبوات التبغ الجديدة، وقالوا إن المنتج المطروح في الأسواق حاليا دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.

و أكدت وزارة التجارة السعودية، عدم مسؤوليتها عن التبغ الجديد المتداول في الأسواق،

وقالت إنه مسؤولية واختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء.

وأضافت الوزارة أن هذا الدخان مجهول المصدر، ولا يتضمن تاريخ صلاحية، ويجب تحذير الأطفال منه، مشيرة الي إن مكافحته يجب أن تكون بالطرق العلمية.

وأصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بيانا قالت فيه إن منتجات التبغ المستوردة إلى المملكة سليمة ومطابقة للتراكيز المحددة من النيكوتن والقطران وأول أكسيد الكربون.

وبيًنت الهيئة أنها "تتابع باهتمام ما أثير مؤخرا حول وجود مواد مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة بعد إلزام الشركات المصنعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوة".

وشددت الهيئة على أن "مكونات السجائر ضمن المواصفات المعتمدة وخالية من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها".

وأوضحت أن "لائحة إلزام الشركات بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج، لم تنص على تغيير مكوناته الداخلية أو مركباته، وهي نفس المواصفات التي فرضتها الدول على شركات التبغ وساهمت في تعزيز الصحة العامة لديها".

وأكدت الهيئة أن أغلب علب السجائر تحمل الختم الضريبي الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج وسلامة مصدر قدومه من خارج المملكة عبر تطبيق "تحقق"، مشيرة إلى أن منتجات التبغ غير صحية حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.
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