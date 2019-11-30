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رياضة

مجموعة الموت .. ألمانيا مع فرنسا والبرتغال فى المجموعة السادسة بـ يورو 2020

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:01 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أسفرت قرعة بطولة الأمم الأوروبية 2020 عن وقوع فرنسا مع حاملة اللقب البرتغال رفقة ألمانيا والتي ستقام في عدة مدن أوروبية لأول مرة، ولن تستضيفها دولة واحدة طوال مشوارها، وهو ما يخلق احتمالات كثيرة على صعيد المجموعات.

المجموعة F "السادسة"

- ألمانيا
- فرنسا
- البرتغال

وجاءت المستويات للمنتخبات المشاركة في يورو 2020 كالاتي:

المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا (مستضيف)، إنجلترا (مستضيف)، ألمانيا (مستضيف)، إسبانيا (مستضيف) وأوكرانيا.

المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا (مستضيف) وروسيا (مستضيف)

المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك (مستضيف)، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.

المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.

وتأهل حتى الآن 20 منتخبًا إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 ، وتبقى 4 مقاعد لم يتم تحديدها بعد، والتي ستخضع لنتائج الملحق الذي سيلعب في شهر مارس عام 2020.
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