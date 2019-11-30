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رياضة

أخبار النادي الأهلي | الاحمر يشكو حكم مباراة النجم .. وعلي معلول يغيب 10 أيام .. والحزن يخيم على الفريق

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:35 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

رسميًا.. الأهلي يشكو حكم مباراة النجم الساحلي لـ الكاف
قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، خاصة ما شهدته مباراة أمس امام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني العديد من الأخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر.

غياب معلول أول صدمة لـ الأهلى بعد الخسارة من النجم الساحلى.. تعرف على مدة غيابه
أثبتت الأشعة التي أجراها علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، إصابته بتمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الأولى وهى إصابة تحتاج لفترة علاج من 10 أيام لأسبوعين.

تفاصيل الساعات الحزينة لبعثة الأهلي في قرطاج
عاشت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليلة حزينة في منتجع قرطاج بعد الخسارة من النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

رينيه فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة بعد رحلة تونس
منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحه من التدريبات اليوم، السبت، عقب الخسارة من النجم الساحلي، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مطلب وحيد لفايلر من لاعبي الأهلي قبل العودة للقاهرة
عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبيه قبل مغادرة البعثة الحمراء لتونس.

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