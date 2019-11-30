هل اشترت عائلة محمد صلاح نادي عثماثون طنطا .. عمدة نجريج يجيب | صور

اكد الحاج ماهر شتيه عمده قريه نجريج بمركز بسيون بمحافظه الغربيه مسقط رأس اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، في تصريحات صحفية اليوم إن عائله محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي تدرس حاليا بحث الاستثمار الرياضي بنادي عثماثون عقب انفصاله عن نادي المقاولون العرب.



واضاف عمدة قريه"نجريج " ان نادي عثماثون يمثل انطلاقه نجم الكره المصريه قبل انضمامه لفريق المقاولون وخوض تجربه الاحتراف بدوريات سويسرا وإيطاليا وانجلترا مضيفا: " ربنا يكرم صلاح ويلف كل بلاد العالم لانه سفير الكره المصريه ...وتحيا مصر بأبنائها الشرفاء".



واوضح عمده القريه أن وفدا من إعلامي وصحفي نادي ليفربول الإنجليزي زاروا عائله مو صلاح وعددا من الأهالي والأسر المقربه للنجم المنتخب الوطني لعمل فيلم تسجيلي حول حياه ونشأة ابنهم البار.



وتابع: " الأعمال الخيريه لعائله صلاح لا تنتهي عند إنشائهم معهدا ازهريا وافتتاحهم مؤسسه خيريه لمساعده الفقراء والمحتاجين".



في المقابل نفت مصادر داخل مجلس اداره نادي عثماثون بطنطا شراء عائله "مو صلاح " أسهما استثماريه تمس قطاعات النادي مؤكده أنها عرضت علي نجم الكره المصريه شراءه بسبب المرور بازمه ماليه خلال الشهور الماضية.



واضافت المصادر أن ما روج حول شراء ابن قريه نجريج للنادي غير صحيح حتي الآن مؤكده أن مجلس اداره النادي يدرس حاليا عروضا كثيره للاستثمار داخل النادي من اجل تعظيم موارده وكسب ثقه أعضاء الجمعيه العموميه ورفع كفاءه الخدمات المقدمه للمواطنين.



يذكر أن نجم الكره المصريه محمد صلاح سيشارك نجوم نادي ليفربول الإنجليزي في اللعب ببطوله كأس العالم للانديه والتي ستقام برفقه فرق انديه عالميه خلال الأسابيع القادمة.