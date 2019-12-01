ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 18 يسجل 561 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 12 - 2019.. فيديو

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:44 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 1- 12 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأحد 1- 12 – 2019 على النحو التالي:

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 1-12-2019، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 654 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 747 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 561 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 436 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب 23.245 جنيه للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5.232 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب فى مصر اليوم 12-11-2019

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-11-2019

أسعار الذهب اليوم السبت 23 -11-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-11-2019

تراجع 6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 - 11 - 2019

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-11-2019

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي لـ مرض الإيدز.. 4 طرق للوقاية منه

كوب على الريق.. مشروب طبيعي يحمي من الأمراض أبرزها الإيدز

أرعب الآلاف.. الشرطة البريطانية تكشف السر وراء صوت انفجار لندن الضخم

أحمد الشناوي: طرد أيمن أشرف أمام النجم الساحلي سكينة في قلب الأهلي

بو شهري لـ نائب كويتي: أتحداك لو كنت تمتلك ملفات فساد ضدي

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 1-12-2019

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

أذكار الصباح .. 9 أدعية داوم عليها النبي وأوصى بها

عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

أول قرار من السعودية بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين

الداخلية: إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب الشبورة

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

بعد مصرع شخص صدمته سيارة طائشة .. المالك الأصلى: أنا بعتها من ٣ شهور ومش أنا اللي خبطته

من الفجل للأدوات الصحية.. حكاية شارع الفجالة وعلاقته بـ الطبالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيارة MG6 الجديدة 2020 في مصر.. التفاصيل والأسعار

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

الحلم العربي.. الجسمي يروي كواليس أوبريت أطفال العالم: مصر فاتحة أبوابها