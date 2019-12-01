عيار 18 يسجل 561 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 12 - 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 1- 12 – 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأحد 1- 12 – 2019 على النحو التالي:



سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 1-12-2019، عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 654 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 747 جنيهًا.



وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 561 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 436 جنيها.



وسجل السعر العالمى للذهب 23.245 جنيه للأوقية.



وسجل سعر الجنيه الذهب 5.232 جنيه.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

