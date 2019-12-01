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رياضة

الكشف عن خطة ليفربول في الميركاتو الشتوي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:54 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
ينوي مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، عدم إبرام أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع ليفربول إيكو أنه من المستبعد أن يقوم نادي ليفربول بإبرام أي صفقة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويقدم فريق ليفربول نتائج رائعة في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لم يتعرض للخسارة في أي مباراة هذا الموسم.

وكان فريق ليفربول حقق فوزا صعبا على برايتون ألبيون أمس، السبت، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 11 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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