رسالة غامضة من كهربا عقب أنباء انضمامه لـ الأهلي

وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق افيش البرتغالي رسالة لـ متابعيه عقب قرب انضمامه لـ فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



ونشر محمود كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة كتب عليها: "إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل دي قمة الجدعنة والقوة مع نفسك".



كانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن محمود كهربا وقع على عقود انتقاله إلى الأهلى خلال الأيام الماضية لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الشتاء المقبل، وخرج المقربون من كهربا وأكدوا أن اللاعب لا يخشى شكوى الزمالك له فى الاتحاد الدولى كون عقده باطلا من الأساس مع الفريق الأبيض.



ويعد كهربا واحدا من المواهب المميزة داخل الكرة المصرية فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة التى يتمتع بها وتواجده بشكل مستمر مع المنتخب الوطني.

