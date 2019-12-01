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أخبار العالم

عدوان إسرائيلي .. وزير دفاع الاحتلال يوافق على بناء مستوطنات جديدة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:13 م
صدى البلد
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وكالات
في تصعيدٍ جديد من الإحتلال، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن وزير الدفاع نفتالي بينت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي استيطاني جديد في مجمع سوق الجملة في الخليل.

وتابع الوزير الاسرائيلي: ومن شأن التجمع الجديد أن يخلق تواصلا مباشرا بين المسجد الإبراهيمي، وحي أبراهام أفينو الاستيطاني وبالتالي مضاعفة عدد اليهود في المدينة. بحسب القناة.

وأضافت: "سيتم هدم مباني السوق وسيتم بناء متاجر جديدة في مكانها".

والمستوطنات الإسرائيلية واحدة من أكثر القضايا الساخنة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. ويرى معظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية، وهي وجهة نظر لطالما عارضتها إسرائيل.

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