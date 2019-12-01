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ثقافة

ريا وسكينة.. أحدث إنتاج لفرسان الشرق على مسرح الجمهورية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:50 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفنى عصام عزت إنتاجها الجديد ريا وسكينة تصميم وإخراج كريمة بدير وذلك على مدار ثلاث ليالى متتالية تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 3 ، 4 ، 5 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

العرض إعداد محمد فؤاد ، ديكور وملابس أنس إسماعيل ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة حيث يتناول شخصيتى ريا وسكينة اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافى آنذاك ويبرز ردود الأفعال تجاه العنف الذي تعرضتا له باعتباره صراعا مع الموت.

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية.

ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.
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